Além de demissão, Moro fará outro anúncio em pronunciamento

O pedido de demissão não será o único anúncio de impacto que o ainda ministro da Justiça, Sérgio Moro, fará no pronunciamento de logo mais, às 11h.

Juntamente com a saída do governo Jair Bolsonaro, o ex-juiz da Lava Jato deve já dar o recado do que será sua atuação daqui para a frente, e explicitar as razões que o levaram a deixar o cargo.

A última tentativa de dissuadir Moro da decisão de deixar o governo fracassou. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, foi até o Ministério da Justiça para conversar com o colega, como informei aqui no BRP. Saiu de lá sem conseguir o intento.