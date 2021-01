Alemanha quer proibir entrada de viajantes do Brasil e outros 3 países

O ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, afirmou na quinta-feira, 28, que o país está preparando proibições de entrada para viajantes do Brasil, Reino Unido, Portugal e África do Sul para limitar a propagação das variantes mais contagiosas da covid-19 que atingem esses países. Uma decisão deverá ser tomada até esta sexta, 29, segundo a Reuters.

“Neste momento estamos em fase de coordenação entre os ministérios a fim de proibir a entrada desses países, ou seja, de regiões com presença de mutações”, disse Seehofer. Ele não descartou que nas próximas semanas outros países sejam acrescentados à lista.

Nesta semana, Portugal, Peru e Colômbia anunciaram a suspensão de todos os voos comerciais ou privados de e para o Brasil. As medidas dos governos português e peruano valem até 14 de fevereiro, com a restrição de Lisboa entrando em vigor nesta sexta-feira e a de Lima no domingo. A de Bogotá teve efeito imediato, com duração de 30 dias.