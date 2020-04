Alemanha recomenda que seus cidadãos deixem o Brasil

A Embaixada da Alemanha no Brasil recomendou nesta quarta, 1, que seus cidadãos deixem o Brasil em razão do avanço do novo coronavírus no país. “Alemães que se encontram no Brasil devem voltar imediatamente para a Alemanha”, diz o texto, acrescentando que “tão logo haja possibilidade de retorno, voltem”. Na semana passada, os EUA pediram que os americanos deixassem o Brasil o quanto antes.

‼️Wichtiger Hinweis für Reisende aus Deutschland: Wir raten Personen, die sich nur vorübergehend in Brasilien aufhalten (Touristen,Praktikanten,Teilnehmern von Freiwilligenprogrammen),dringend dazu, nach Deutschland zurückzukehren, solange es noch Möglichkeiten zur Rückreise gibt — AlemanhanoBrasil (@Alemanha_BR) April 1, 2020