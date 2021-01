Alemanha tem recorde de 1.244 mortes por covid-19 em um dia

Segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI), agência governamental alemã de controle e prevenção de doenças, o país europeu registra nesta quinta, 14, recorde no número de mortes por covid-19 em 24 horas de 1.244 óbitos. O recorde anterior da contagem de mortes em um período de 24 horas na Alemanha era de 1.188, no dia 8 de janeiro, informa o site Deutsche Welle Brasil.

A Alemanha adotou o lockdown para mais três semanas, com fechamento de escolas, comércio não essencial, bares, restaurantes e centros de cultura e lazer.