Alerj aprova retomada do prazo de defesa de Witzel

A comissão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que analisa o processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), aprovou a retomada do prazo de defesa do político na tarde desta segunda-feira, 6. O pedido de impeachment, que pouco avançou depois de ter sido aprovado pelos deputados, em 10 de junho, havia sido paralisado no dia seguinte da notificação do governo, em 24 de junho. Na ocasião, a comissão decidiu suspender o prazo de defesa até o recebimento de informações solicitadas a órgãos como o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com a decisão de hoje dos deputados estaduais, o prazo de 10 sessões em plenário para que Witzel apresente sua defesa volta a correr. Segundo a Alerj, a intimação deve ocorrer nesta quarta-feira, 8. Os pedidos de impedimento do governador do Rio se baseiam nas denúncias de desvios na Saúde do Estado durante a pandemia do coronavírus. Após ouvir a defesa de Witzel e investigar o caso, a comissão terá de elaborar um relatório que será apreciado pelo plenário da Alerj, onde Witzel tem base frágil.