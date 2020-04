Alesp propõe cortes de gastos durante pandemia

Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, 22, a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) apresentou um projeto de com medidas de contenção de despesas do Poder Legislativo estadual durante a pandemia do novo coronavírus. Os cortes e remanejamentos serão destinados ao combate à covid-19 no Estado.

O Projeto de Resolução, que será protocolado hoje na Casa, propõe a redução de 30% dos subsídios dos 94 deputados estaduais, redução de 305 da verba dos gabinetes, redução de 20% dos salários e benefícios dos cargos comissionados, suspensão do pagamento de licença prêmio em dinheiro, doação de 70% do fundo especial de despesas da Alesp, devolução antecipada de 7% do Orçamento de 2020, além de revisão e enxugamento de contratos. A economia apontada será de R$ 320 milhões, segundo a presidência da Casa.

O Projeto de Resolução será publicado amanhã e a deliberação em regime de urgência será votada também na quinta-feira, 23, às 14h. Segundo o presidente da Alesp, Cauê Macris (PSDB), na reunião com os líderes, nenhum deputado se opôs aos cortes de gastos.