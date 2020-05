Alesp aprova antecipação de feriado em SP na segunda

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou na madrugada desta sexta-feira, 21, projeto de lei do governo estadual que antecipa o feriado de 9 de julho (Revolução Constitucionalista) para a próxima segunda-feira, 25. A medida é uma cartada para tentar ampliar o isolamento social no Estado, que tem ficado com índice abaixo de 50%.

O texto foi aprovado por 47 votos favoráveis e 5 contrários. A sessão foi paralisada às 4h por falta de quórum. Uma sessão extraordinária foi convocada para esta sexta-feira, às 10h, para a votação das emendas. Após a finalização da votação, o projeto seguirá para a sanção do governador João Doria (PSDB).