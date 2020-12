Alesp: Giannazi cede cadeira para deputada em comissão que analisará denúncia de assédio

O deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL) afirmou no sábado, 19, que vai conceder sua cadeira no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) à colega de partido Erica Malunguinho, sua suplente no posto, para a análise da denúncia de importunação sexual feita pela deputada Isa Penna (PSOL). O conselho é composto por oito membros, mas apenas uma é mulher, a presidente Maria Lucia Amary (PSDB).

Na madrugada de quarta, 16, o deputado Fernando Cury foi gravado passando a mão no seio da parlamentar durante sessão em plenário. Após a divulgação do vídeo, Cury foi afastado pelo Cidadania de todas as funções que exercia dentro do partido.

“Mesmo tendo sido um dos poucos deputados homens a condenar o assédio sofrido pela colega @IsaPennaPsol na Alesp, mesmo sendo reconhecido pela postura antimachista e ações em defesa dos direitos das mulheres, vou abrir mão da titularidade de minha cadeira no Conselho de Ética”, escreveu no Twitter.