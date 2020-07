Alessandro Vieira protocola representação contra Noronha no CNJ

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) protocolou no sábado, 10, uma representação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, por conta da decisão do magistrado que concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e sua esposa, Márcia Aguiar. A representação argumenta que Noronha teria contrariado a jurisprudência vigente, o que coloca em xeque a independência do ministro.

O senador pediu ao STJ também informações sobre ordens de habeas corpus concedidas por Noronha entre março e julho, no contexto da pandemia. O magistrado concedeu habeas corpus ao ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) em razão do estado de saúde de Queiroz e à esposa, que, apesar de foragida, teve a autorização para ficar em prisão domiciliar para cuidar do marido.

Anteriormente, o magistrado já negou o benefício mais de uma vez a outros presos provisórios que também alegaram problemas de saúde e a pandemia, incluindo idosos e gestantes.