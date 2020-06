Alex Bousquet será o novo secretário de Saúde do RJ

O governo do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira, 22, o coronel médico do Corpo de Bombeiros Alex Bousquet como novo secretário de Estado de Saúde. Ele substituirá Fernando Ferry, que pediu exoneração nesta manhã, após pouco mais de um mês no cargo.

Bousquet será o terceiro secretário de saúde do governo Wilson Witzel (PSC) em meio à pandemia do novo coronavírus. Ele é formado pela Uerj e atua há 20 anos nos Bombeiros, sendo especialista em terapia intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

Segundo boletim divulgado ontem pela secretaria, o Rio de Janeiro tem 8.875 óbitos pelo novo coronavírus no Estado. Desde o início da pandemia, foram 96.133 casos confirmados de covid-19.