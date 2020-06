Alexandre de Moraes manda soltar Sara Winter

O ministro do STF Alexandre de Moraes, alvo recente do bolsonarismo, mandou soltar a militante extremista Sara Giromini, que se apresenta como Sara Winter. Ela esteve presa desde o dia 15 de junho, suspeita de captar recursos para atos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal. Ela terá de usar uma tornozeleira eletrônica e não poderá manter contato com outros investigados no inquérito, como parlamentares bolsonaristas, empresários e blogueiros. Ela e os outros membros do grupo que serão soltos também terão de manter distância do Congresso Nacional e da sede da Corte.