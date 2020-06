Alexandre de Moraes pede vista em processo de cassação da chapa de Bolsonaro

O ministro do TSE Alexandre de Moraes pediu vista no processo de cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão na Corte eleitoral. A justificativa do magistrado, que chegou recentemente no Tribunal Eleitoral, foi que “novas fundamentações trazidas” pelos outros ministros necessitariam de um maior tempo para análise. Ele prometeu voltar com seu voto “o mais rápido possível”.

Alexandre tomou posse como ministro do Tribunal Superior Eleitoral na semana passada. Ele é também responsável pelo inquérito das fake news conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, cujas provas a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) pediu para serem utilizadas no processo do TSE.