Frota sugere Pabllo Vittar no lugar de Damares

Equipe BR Político

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) escreveu que a cantora Pabllo Vittar “faria muito melhor” que a ministra Damares Alves à frente da pasta da Mulher e Direitos Humanos, em tuíte feito nesta terça-feira, 15. “Não tenha vergonha de ser brasileira e sim de ter o Bolsonaro como presidente. Entre na luta para tirá-lo”, direcionou Frota à artista.

Expulso do PSL, o parlamentar tem usado assiduamente as redes sociais para expressar seu descontentamento com o governo do presidente que ajudou a eleger. Ainda na semana passada, convocou, pela internet, uma “força-tarefa” para a “retirada” de Bolsonaro do cargo.

Pablito Vittar tem vergonha de ser Brasileiro por causa do Bolsonaro . @pabllovittar não tenha vergonha de ser Brasileira e sim de ter o Bolsonaro como Presidente.Entre na luta para tira lo .Vc no lugar da Damares faria muito melhor @MinistraDamare1 . https://t.co/ekB38s2kLy — Alexandre Frota (@alefrota77) October 15, 2019

Como você viu aqui no BRP, críticas de Frota quanto à desarticulação dos deputados da sigla no Congresso culminaram em sua expulsão. Ele também se absteve de votar no segundo turno na Câmara a favor da reforma da Previdência e questionou a indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada do Brasil em Washington. O deputado se filiou ao PSDB, onde faz parte da tentativa de renovação de imagem do partido.