Alexis: ‘Estou para ver raposa mais ardilosa do que o Jefferson’

O deputado federal Alexis Fonteyne (Novo-SP) criticou a aproximação do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, com o governo Bolsonaro. O parlamentar lembrou do escândalo de irregularidades nos Correios envolvendo Jefferson que acabou causando sua prisão.

“Estou para ver raposa mais ardilosa do que o Roberto Jefferson. É fumaça por todo lado tentando confundir as pessoas com memória curta. Pego desviando recursos dos Correios, delatou todo mundo pagando de bandido arrependido. Em seguida tomou de assalto o ministério do trabalho”, afirmou o deputado pela sua conta no Twitter.

“Tentou emplacar sua filha como ministra do Trabalho mas passou vergonha pois ela mesma tinha vários funcionários sem registro, não pagava verbas indenizatórias e tinha uma penca de ações trabalhistas. Jair Bolsonaro nunca devia permitir a aproximação ou o apoio, é um tiro no pé!”, avaliou.