Aliadas de Lira saem em defesa de emedebista dissidente

Um grupo de parlamentares aliadas de Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela presidência da Câmara sairam em defesa da deputada Daniela do Waguinho (MDB-RJ), uma das dissidências da sigla que apoia Baleia Rossi (MDB-SP). Daniela foi alvo de uma carta do MDB Mulher Nacional que dizia que Daniela “desrespeitava” as emedebistas ao se aliar com Lira. “Ao invés de promover a voz de suas parlamentares, num gesto de profunda violência política partidária, o MDB lhe dirige palavras que não ousou dirigir aos homens que fizeram igual opção”, diz a nota.

“Nós, deputadas, lutamos todos os dias contra a dominação masculina no interior dos partidos e nos espaços de poder. Quando uma deputada se insurge contra uma decisão injusta da cúpula partidária, nosso papel é ouvir e respeitar, sem pretender calar sua manifestação”, completam as deputadas.

Ao todo, 30 parlamentares assinam o manifesto em defesa de Daniela. Lira tem uma longa lista de dissidentes de partidos aliados ao seu lado. Dentre eles, o ex-líder do DEM na Câmara, Elmar Nascimento (DEM-BA).

Confira a nota na íntegra: