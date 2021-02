Aliado de ACM Neto, João Roma é nomeado ministro da Cidadania

O deputado federal João Roma (Republicanos-BA) foi nomeado, nesta sexta-feira, 12, ministro da Cidadania. Ele vai substituir Onyx Lorenzoni, que será deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência.

A nomeação de Roma aumenta ainda mais a crise interna do DEM, já que embora pertença ao Republicanos é ligado politicamente ao presidente nacional do partido, ACM Neto, de quem foi chefe de gabinete na prefeitura de Salvador.

O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia acusou Neto de entregar a cabeça do DEM numa bandeja para o presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo comando da Câmara em troca da liberação de emendas e de cargos no cargo. Maia apoiou Baleia Rossi (MDB-SP) para sua sucessão, mas não teve apoio nem no seu partido, o DEM. E acusou ACM Neto de participar da traição.

Maia já anunciou que deixará o DEM e a nomeação de João Roma enfraquece o discurso de Neto de que não levou o partido para os braços de Bolsonaro.