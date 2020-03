Aliado de Bolsonaro cria frente para recontagem de voto

A tese de que houve fraude na eleição de 2018, relançada na segunda, 9, pelo presidente Jair Bolsonaro desde Miami enquanto o mercado global desabava, é compartilhada também pelo deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), aquele que quebrou placa em homenagem à ex-vereadora Marielle Franco. O parlamentar articulou a formação do que chama de Frente Parlamentar Mista pela Contagem Pública dos Votos, lançada na semana passada, em defesa do voto impresso no País, com 185 deputados e 14 senadores. Segundo Silveira, o Supremo Tribunal Federal errou em decisão de 2018, quando derrubou, por 8 votos a 2, o voto impresso nas eleições pelo sistema eletrônico.