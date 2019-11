Aliado de Bolsonaro quer Constituição na ‘privada’

Equipe BR Político

Um dia após Eduardo Bolsonaro ter lançado a “possibilidade” de um novo AI-5 caso ocorra uma “radicalização” contra o governo de seu pai, outro aliado de Jair Bolsonaro demonstra pouco apreço pela Constituição. O deputado Capitão Augusto (PL-SP), presidente da Frente Parlamentar da Segurança (a popular “bancada da bala”) e aliado de Bolsonaro e de seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, divulgou uma imagem em que pede uma nova Assembleia Constituinte. Na peça, a atual Constituição aparece sendo jogada na privada. Augusto foi o relator do Pacote Anticrime no grupo de trabalho e se mostrou insatisfeito com as decisões dos colegas parlamentares, que modificaram bastante o texto original de Moro alegando uma série de inconstitucionalidades nas ideias do atual titular da pasta da Justiça.