Aliado de Doria rebate Anibal

Vera Magalhães

O presidente do PSDB de São Paulo, Marco Vinholi, um dos principais aliados do governador João Doria no partido, rebateu as críticas feitas pelo suplente de senador e ex-presidente nacional da sigla José Anibal às novas diretrizes da sigla –inclusive a filiação de Alexandre Frota. Anibal concedeu entrevista nesta manhã à rádio Jovem Pan, da qual tratei em post aqui no BR Político mais cedo.

Vinholi diz considerar “lamentável, mas não surpreendente, a incompreensão do ex-deputado José Aníbal acerca dos valores e do significado do novo PSDB”. “A miopia política de Aníbal, ilustrada pelas sucessivas derrotas nas disputas internas e externas, é só mais um indicativo de que assumiu o revanchismo como método e o rancor como condicionante para suas ações políticas. No PSDB que estamos ajudando a reconstruir, felizmente, os espaços serão ocupados por aqueles trabalham, de fato, pela união de forças e por um partido que faça a diferença na vida dos brasileiros”, disse o presidente estadual do partido em nota encaminhada ao BR Político. Também nesta terça o diretório comandado por ele tratou de arquivar a representação que contestava a entrada de Alexandre Frota no ninho tucano.

