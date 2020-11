Aliado de ‘Mamãe Falei’ faz ‘gestos obscenos’ durante fala de Marina Helou

Aliado de Arthur do Val (Patriota), o “Mamãe Falei”, fizeram gestos obscenos durante uma fala da candidata da Rede para prefeitura de São Paulo, Marina Helou. O candidato a vereador Pavinatto participava de uma “live” de aliados do candidato do Patriota durante o debate da TV Cultura. No momento em que a candidata se manifestava, é possível ver Pavinatto fazendo um gesto com a língua.

O Mamãe Falei está transmitindo o debate pelo canal dele, com "comentários" de três caras. A Marina Helou falou e o cara na esquerda da tela fez…..isso. pic.twitter.com/OdGLzWu8DV — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) November 13, 2020

O candidato a vereador, que é homossexual, se manifestou na própria postagem, dizendo que “foi algo aleatório”. “Repito: admiro ela. Vou mandar beijo”, afirmou. Ainda respondeu à deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que criticou o gesto, “Deus tá vendo a Sâmia Bomfim defender LGBTQIA+ e vir repostar um vídeo meu, editado, dizendo que eu sou misógino por fazer um movimento de língua em live.” Pavinatto é integrante do Movimento Brasil Livre (MBL).