Aliados confirmam milícia digital bolsonarista

Vera Magalhães

Dois deputados federais do PSL da ala hoje mais próxima ao presidente do partido, Luciano Bivar, apontaram em entrevistas nesta segunda-feira a existência de uma milícia virtual que utilizaria perfis fakes e robôs para ataques coordenados a desafetos do presidente Jair Bolsonaro.

No programa Roda Viva, da TV Cultura, a ex-líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann, disse que há assessores de deputados e pessoas próximas aos filhos de Bolsonaro que integram a milícia –que foi objeto de recente reportagem de capa da revista Crusoé. “Quanto você tem assessor de deputado, pago por dinheiro público, fazendo memes e ataques virulentos, sendo bancado com dinheiro público, não parece que isso passe perto da moralidade”, disse. A deputada disse que está mapeando esses perfis, que ela suspeita serem próximos a Carlos e Eduardo Bolsonaro.

O deputado Julian Lemos (PSL-PB), um dos mais próximos aliados de Bolsonaro durante a campanha, mas que depois caiu em desgraça com os filhos, disse em entrevista à Jovem Pan que um dos coordenadores da milícia virtual é o assessor da Presidência Tercio Arnaud Tomaz, que também atuou na campanha de Bolsonaro e foi assessor de Carlos na Câmara do Rio. Tercio é um dos integrantes do chamado “gabinete do ódio”, maneira pela qual ministros e assessores se referem ao núcleo mais ideológico que comanda a estratégia de redes sociais de Bolsonaro e aconselha o presidente.