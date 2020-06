Aliados de Bolsonaro prestam depoimento à PF

Nesta quinta-feira, 4, dois aliados do presidente Jair Bolsonaro devem prestar depoimento à Polícia Federal, em Brasília. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, e a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) serão ouvidos em processos diferentes.

Às 14h, a deputada deve se apresentar para prestar esclarecimentos dentro do inquérito das fake news. Na semana passada, Zambelli foi um dos alvos de operação da PF que apura a disseminação de ataques e notícias falsas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e seus parentes.

Uma hora depois, às 15h, Weintraub deve se explicar no âmbito do inquérito sobre suposto crime de racismo contra a China. A ação foi aberta após o ministro publicar um tweet em que insinuou que a China vai sair “fortalecida da crise causada pelo coronavírus, apoiada por seus ‘aliados no Brasil’” O pedido de investigação partiu do vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros.

Ontem, o ministro Celso de Mello, do STF, negou recurso apresentado por Weintraub para adiar o depoimento.