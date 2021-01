Aliados de Lira já contam dissidentes do bloco de Maia

Aliados de Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela presidência da Câmara já contabilizam quantos serão os dissidentes que não votarão em Baleia Rossi (MDB-SP). O bloco do progressista contaria com votos de siglas como PT, PCdoB, PDT, PSB, da oposição, e de legendas como o MDB e do PSDB. Nas contas mais otimistas, até 16 tucanos, insatisfeitos com a decisão do partido, irão votar em Lira.

Já o primeiro dia da peregrinação de Lira pela região Norte também trazem frutos. No Amapá, 6 dos 8 deputados do Estado estariam fechados com o parlamentar do PP. Já no Pará, dos 12 deputados dos 17 da bancada estadual teriam prometido votar em Arthur Lira para a presidência da Câmara.