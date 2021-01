Aliados de Lira na mesa diretora podem ir à Justiça pelo PSL

Os aliados de Arthur Lira (PP-AL) na mesa diretora da Câmara podem ir à Justiça para tentar buscar o apoio do PSL. A ideia estudada é pedir um mandado de segurança para que os parlamentares da sigla possam assinar o pedido para que a legenda integre oficialmente o bloco do parlamentar alagoano à presidência da Câmara.

Nesta segunda-feira, 18, em reunião da mesa, Rodrigo Maia (DEM-RJ) saiu-se melhor. Luciano Bivar (PSL-PE), presidente da legenda e 2º vice na Casa Legislativa, pediu vista na discussão se deputados suspensos partidariamente podem assinar uma lista para a formação de um bloco. Isso impedirá que a legenda integre o time de Lira, já que a próxima reunião da mesa será apenas depois da eleição para presidência da Casa.

A mesa diretora é formada em sua maioria por aliados de Arthur Lira. Assim, teria votos suficientes para liberar os parlamentares do PSL suspensos a assinarem o pedido para formação do bloco, contrariando Bivar e Maia. 32 deputados da sigla assinaram um pedido, protocolado pelo deputado Major Vítor Hugo (PSL-GO) para estar com o candidato favorito do Palácio do Planalto.