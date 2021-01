Aliados de Pacheco também têm dissidentes

Na última quarta-feira, 13, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) viu o Podemos e o PSDB liberarem suas bancadas para votarem em seu adversário, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) na disputa pela presidência do Senado. Mas o bloco de aliados do senador mineiro também tem dissidentes. Esperidião Amin (PP-SC), cuja sigla está oficialmente com Pacheco, disse que votará em Tebet.

“Vou votar na Simone Tebet porque acho que o meu amigo Rodrigo Pacheco, sendo candidato do Davi Alcolumbre, não vai poder criticar, nem modificar legados com os quais eu não concordo. Acho que a Simone pode representar o contraponto, com dignidade, sensatez”, disse ao Estadão. Apesar disso, aliados não acreditam que a emedebista irá conseguir votos suficientes para vencer a disputa.