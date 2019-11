Aliança Pelo Brasil é 38 ‘por ser mais fácil de gravar’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite de quinta, 21, que o número do seu projeto de partido, Aliança Pelo Brasil, será 38. Segundo ele, havia poucas opções disponíveis na Justiça eleitoral e, ademais, ele considera um “bom número”, o mesmo do calibre de revólveres. “Acho um bom número, né. Tínhamos poucas opções. Acho o 38 mais fácil de gravar”, afirmou ele na live semanal. A identificação numérica dos partidos, com base em resolução do TSE de 2018, deve ser escolhida entre 10 e 90, obedecendo a ordem cronológica dos pedidos de registro de partidos políticos protocolizados na corte eleitoral.

O número, no entanto, já foi “escolhido” por outra sigla em formação: o Partido Militar Brasileiro, que está em fase final de criação junto ao TSE. “Não vamos abrir mão do número, quem conseguir homologar primeiro fica com o 38”, afirmou ao Estado o deputado Capitão Augusto (PL-SP), articulador da nova legenda. Augusto é o coordenador da bancada da bala na Câmara dos Deputados.