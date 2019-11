Aliança pelo Brasil e a ultradireita

Equipe BR Político

A depender das ambições presentes em seu manifesto e do histórico dos membros fundadores, a Aliança pelo Brasil deverá ser um partido que aglutna o radicalismo da ultradireita.

Em artigo na Folha, nesta quarta-feira, 13, Bruno Boghossian escreve que o partido que o presidente Jair Bolsonaro quer criar reúne características que remontam à Arena, sigla que deu sustentação ao regime militar, ao espanhol Vox e ao alemão AfD. Em comum, o futuro partido de Bolsonaro compartilha com os estrangeiros os valores reacionários, o populismo e no personalismo.

“A aparente espinha dorsal da Aliança pelo Brasil coube numa sequência de publicações de Eduardo Bolsonaro. Na primeira frase, o deputado anuncia a criação da sigla com o objetivo de libertar a população “da destruição de valores cristãos e morais”. Em poucas linhas, ele repete essa fórmula e encerra com um resumo dos princípios do novo partido: “fé, honestidade e família”, escreveu o colunista.

O grupo que migrar para a nova legenda ao lado dos Bolsonaro também dará o tom do que virá a ser a Aliança pelo Brasil. Se apenas os mais fiéis seguirem o líder, haverá espaço para posições mais extremadas.