Aliança pelo Brasil pode ficar fora de eleição municipal, diz Bolsonaro

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 21, que só “entra” nas eleições municipais de 2020, se a criação do partido Aliança Pelo Brasil for aprovada até março.

“Se for possível a (coleta de assinaturas para criação da legenda) eletrônica, a gente forma um partido para março. Se não for possível, eu não vou entrar em disputas municipais no ano que vem, estou fora”, disse nesta quinta-feira, 21, data do lançamento oficial da nova legenda.

Crítico do voto eletrônico, Bolsonaro questionou: “Estamos aguardando decisão do TSE se pode a coleta de assinatura eletrônica. O voto pode, assinatura não pode?”, segundo o Broadcast Político.

Sobre quem do governo deverá acompanhá-lo no novo partido, Bolsonaro disse que nenhum ministro de seu governo entrará na Aliança. “Nós não vamos ter a participação do governo na criação do partido. Para evitar a interpretação equivocada de que eu estou usando a máquina pública para formar o partido. Zero.”