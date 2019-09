Alta do petróleo deve chegar às bombas no Brasil, diz especialista

Equipe BR Político

Após ataque a unidades de petróleo na Arábia Saudita no fim de semana, a disparada no preço do barril nos mercados globais deve chegar ao consumidor no Brasil. A avaliação é do especialista Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, em entrevista ao Estadão.

Segundo ele, os ataques a drones pelos rebeldes houthis do Iêmen vão resultar em aumento de 8% a 10% nos preços do petróleo nas refinarias brasileiras. Nas bombas, o aumento seria menor, já que a gasolina leva na mistura 27% de etanol.

Pires frisa que a alta não acontecerá imediatamente, porque a Petrobrás ainda precisa avaliar o mercado, que passa por especulação no momento. “Imagino que lá para o final desta semana deve vir um posicionamento”, diz.

O especialista ressalta que isso depende da política do governo Jair Bolsonaro em relação à estatal. Ele coloca que, apesar do compromisso da empresa de adotar política de preço ajustada com o mercado internacional, o governo está alinhado com a categoria dos caminhoneiros até agora. “Se não reajustar o preço e acompanhar o mercado, certamente terá dificuldades em vender as refinarias da Petrobrás, que estão preparadas para serem vendidas”, avalia Pires.

O ataque reduziu pela metade a capacidade de produção da Arábia Saudita, que responde por 10% da produção mundial de petróleo. Com isso, os preços do petróleo dos tipos Brent e West Texas Intermediate subiram mais de 10%.