Alteração do CPP será ‘emparedada’ por PEC

Gustavo Zucchi

No que depender da Câmara, a aprovação da alteração no Código de Processo Penal não deve ir muito longe. Mesmo que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), paute e o texto seja aprovado no plenário, ele não deve andar nas mãos dos deputados. Membros da comissão especial que irá se debruçar sobre a PEC avisaram que, caso o projeto de lei chegue à Câmara, ele será “emparedado”. Traduzindo: será deixado de lado em prol da proposta de emenda constitucional. Da forma exata como foi acordado entre Alcolumbre, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e lideranças das duas casas.