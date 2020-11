Álvaro Dias é reeleito em Natal

Com 100% das urnas apuradas, o prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), foi reeleito no primeiro turno da eleição municipal com 56,58% dos votos válidos. O tucano liderava as pesquisas de intenção de voto com grande vantagem na capital do Rio Grande do Norte. Os últimos levantamentos do Ibope divulgados apontaram uma disparada do prefeito nas últimas semanas de campanha. A pesquisa do sábado, 14, já indicava a vitória em primeiro turno com mais de 60%.

Em um segundo lugar distante, ficou Senador Jean (PT), com 14,38% dos votos.