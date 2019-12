Álvaro Dias promete lutar contra juiz de garantia

Equipe BR Político

O senador Álvaro Dias (Podemos-PR) avisou que dará prosseguimento à polêmica briga em torno do juiz de garantia. Um dos “defensores” de Sérgio Moro no Congresso, Dias avisou que entrará com uma ação direita de inconstitucionalidade contra o artigo do pacote anticrime que não foi vetado por Jair Bolsonaro. “Juiz de garantias, inconstitucional na forma e impraticável no mérito. Por isso ingressaremos com ADIn para retirar da legislação”, escreveu. O presidente Jair Bolsonaro aposta nisso, como revelou para seguidor em seu Twitter. Já os defensores da medida afirmam que não será necessário a contratação de novos juízes para estabelecer a nova figura no devido processo legal.