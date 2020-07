Alvo da PF, Wilson Lima se diz ‘absolutamente tranquilo’

Alvo de operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal na terça-feira, 30, o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), afirmou estar “absolutamente tranquilo” com a investigação que apura supostos desvios de verba pela sua gestão que corre no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em vídeo publicado no Twitter na noite de ontem, o governador disse ter sido “surpreendido” com a operação, mas disse ser o “principal interessado” na apuração dos fatos. “Durante o pico da pandemia, a minha determinação era para que se salvasse vidas, e aí havia a necessidade de celeridade nos processos para aquisição de materiais para o combate ao coronavírus”, disse.

Lima disse ainda que “em nenhum momento houve qualquer determinação para a prática ilegal, para corrupção ou qualquer coisa nesse sentido”. “Portanto eu estou absolutamente tranquilo e na certeza de que esses fatos serão logo esclarecidos”, afirmou.

Ontem, ao deflagrar a Operação Sangria, agentes da PF e do MPF cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do governador e em órgãos do governo. Lima também foi alvo de bloqueio de bens. A secretária de Saúde, Simone Papaiz, foi presa temporariamente.