Amapá registra primeiro óbito de indígena por covid-19

A Secretaria de Saúde do Amapá confirmou na noite de domingo, 26, a primeira confirmação de morte de indígena no Estado em decorrência do novo coronavírus. De acordo com boletim da secretaria, o óbito ocorreu no dia 4 de abril e estava sob investigação até ontem. O Amapá registra 798 casos e 21 óbitos, segundo a última atualização do Ministério da Saúde.

A vítima é uma mulher, de 36 anos, de uma aldeia do município de Oiapoque. Ela estava em Macapá desde o dia 17 de março em tratamento de saúde, sob suspeita de estar com câncer. A paciente deu entrada em estado grave no Hospital de Emergências (HE) e foi testada para covid-19. O resultado do teste rápido deu negativo. Depois disso, foi realizado também exame molecular, cujo resultado saiu após o óbito e confirmou a presença do vírus.

De acordo com o governo do Estado. Foi realizado monitoramento que indica que não há outros indígenas contaminados na aldeia onde a vítima morava. “Passado o prazo da quarentena, não houve outro diagnóstico positivo em nenhum indígena da aldeia em questão. Sendo possível afirmar que a contaminação da paciente não ocorreu na região onde residia”, afirma o governo em nota.