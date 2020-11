Amapá tem novo apagão neste terça-feira

O Amapá, que sofria com uma pane em seu sistema de abastecimento elétrico há 15 dias, sofreu um novo apagão na noite deste terça-feira, 17. A informação foi confirmada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que não informou o motivo da nova queda de energia generalizada. Há duas semanas, a causa foi um incêndio em uma subestação em Macapá. Desde então, o serviço não voltou a funcionar com 100% de sua capacidade.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), já pediu em seu Twitter explicações do ocorrido. “É URGENTE um esclarecimento das autoridades responsáveis sobre o que aconteceu neste momento”, disse.