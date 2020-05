Amazonas concentra maioria das mortes por covid-19 no Norte

Sozinho, o Estado do Amazonas concentra a maioria das 1.149 mortes em decorrência do novo coronavírus na Região Norte. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, feita na terça-feira, 5, o Estado registra 649 óbitos pela covid-19.

O Amazonas foi um dos quatro Estados que, com o Distrito Federal, avançou primeiro para a fase epidemiológica de “aceleração descontrolada” de transmissão do vírus, como alertou o ministério no início de abril.

Além disso, quase metade dos 17.362 casos confirmados de covid-19 na Região Norte estão no Amazonas. O Estado tem 8.109 pacientes infectados pelo novo coronavírus.