Amazonas concentra maioria dos casos de covid-19 no Norte

De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, o Amazonas tem 2.270 casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Com isso, o Estado – sozinho – concentra a maioria dos casos de covid-19 na Região Norte, que é de 4.431, segundo boletim emitido na terça-feira, 21, pelo ministério. A maior parte dos casos estão Manaus: 1.809. Além da capital, outros 27 municípios já têm casos confirmados.

O Estado já registra 193 óbitos em decorrência da covid-19. Por conta do aumento de mortes, a Prefeitura de Manaus instalou contêineres frigoríficos no cemitério público da cidade, onde os corpos estão sendo enterrados em valas comuns. A taxa de letalidade registrada no Amazonas é de 8,5%, ficando acima da nacional, que é de 6,4%.

O uso dos contêineres frigoríficos também foi uma medida adotada pelo governo estadual para comportar os corpos de vítimas de covid-19 em hospitais de Manaus, após a repercussão de um vídeo que mostra corpos posicionados ao lado de pacientes internados no Hospital João Lúcio.