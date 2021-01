Amazonas impõe restrição de circulação válida por 24 horas durante 10 dias

Com o avanço do novo coronavírus no Amazonas e judicialização sobre a responsabilidade das mortes de pacientes asfixiados por falta de oxigênio na capital e outras cidades do Estado, o governador Wilson Lima (PSC) anunciou na noite de sábado, 23, novas medidas restritivas para a população seguir a partir de segunda-feira, 25. Um novo decreto vai restringir a circulação de pessoas ao longo de todo o dia, durante um período de dez dias. Além disso, bares, restaurantes e padaria só poderão funcionar em sistema de delivery.

“Não significa cercear o direito de ir e vir. O cidadão pode sair da sua casa, mas só pode sair se houver extrema necessidade, pode sair para ir ao supermercado, farmácia, em caso de urgência e emergência pode sair. Mas só pode sair se houver essas condições. E só pode ir ao supermercado uma pessoa por família, para que a gente possa diminuir aglomerações e consequentemente quebrar a cadeia de transmissão do vírus”, disse ele em coletiva ontem.

Lima citou as recomendações da Procuradoria-Geral da República enviadas ao Estado para “promover isolamento mais severo até que haja demonstração de estabilização ou diminuição da curva de contaminação”. O governador disse que a recomendação é de autoria da subprocuradora-geral da República Lindora Araújo e outros cinco procuradores federais.

O secretário de Saúde do Estado, Marcellus Campêlo, alertou sobre a longa fila de espera por um leito clínico, hoje de 483 pessoas. Por um leito de UTI, a fila é de 101 pessoas. Campelo disse que o número pode ser maior, uma vez que pode haver demanda reprimida com pessoas que não conseguem assistência e desistem de buscar atendimento.

Outras medidas do novo decreto do governo do Amazonas: