Amazonas quer força-tarefa para vacinar todos acima de 50 anos no Estado

Para tentar conter o avanço do coronavírus no Estado, o governador do Amazonas, Wilson Lima, alinhou com o Ministério da Saúde estratégia para vacinar toda a população local acima de 50 anos. A ideia é criar uma força-tarefa assim que o novo lote das vacinas for enviado pelo Ministério aos Estados. Isso está previsto para ocorrer no próximo dia 22.

“Assim que o novo lote de vacinas for distribuído para os estados, no dia 22 de fevereiro, vamos fazer uma força-tarefa para imunizar toda a população acima de 50 anos do Amazonas”, garante Lima.