Amazonas registra 106 mortes pela covid-19

O Estado do Amazonas, um dos mais afetados da Região Norte pela covid-19, registra 106 mortes e 1.554 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. Do total de casos da doença, 1.350 são na capital e 204 no interior do Estado, em 18 municípios. O maior número desses casos está em Manacapuru (111), em seguida Itacoatiara (15), Iranduba (14), Parintins (11), Santo Antônio do Içá (10), São Paulo de Olivença (9), Tonantins (9), Presidente Figueiredo (6), Tabatinga (3), Anori (3). Cinco municípios têm dois casos cada: Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Lábrea, Novo Airão e Tefé. Outros três municípios apresentam um caso cada um: Anamã, Boca do Acre e Manicoré. Atualmente, há 1.114 pessoas com diagnóstico positivo para covid-19 que estão se recuperando em isolamento social, o que representa 71,69% do total. As informações são do governo estadual.

Um dos principais problemas no Amazonas nesta pandemia é a falta de equipe médica. Por isso, efetivos do Corpo de Bombeiros estão trabalhando em hospitais. De acordo com o governador Wilson Lima, formandos de Medicina terão a formatura antecipada para trabalhar no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Azi, referência no tratamento da doença no Estado.