Amazônia bate recorde de 13 anos nos focos de queimada em junho

Junho, mês de maior crescimento no número de casos e mortos pelo novo coronavírus, também foi mês de registro recorde no número de focos de queimadas para o período na Amazônia nos últimos 13 anos.

É o que indica o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Foram registrados 2.248 focos de calor na Amazônia neste último mês, um volume que não era atingido desde 2007 e que representa um aumento de 19,57% em relação ao registrado em junho de 2019, quando 1.880 focos foram detectados.

Como consequência da crise das queimadas na Amazônia ocorrida no ano passado, o controle do desmatamento saiu do Ministério do Meio Ambiente e migrou para o chamado Conselho Nacional da Amazônia, liderado pelo vice-presidente Hamilton Mourão.

Para Rômulo Batista, da campanha Amazônia do Greenpeace, o pior ainda pode estar por vir nos próximos três meses. “É difícil nutrir esperança de que a catástrofe ambiental que vimos no ano passado, marcada por uma série de queimadas criminosas, seja menor em 2020. Afinal, a contenção do colapso está nas mãos de um governo que joga contra o meio ambiente e vem se mostrando incapaz de combater a destruição do maior patrimônio de todos os brasileiros, a Amazônia”, afirma Batista.