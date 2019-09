Governadores fecham agenda com ‘mecenas’ da Amazônia

Equipe BR Político

Depois das duas reuniões entre governadores dos Estados da Amazônia Legal, representantes das embaixadas da Noruega, Reino Unido, Alemanha e França, os participantes acertaram que daqui a 30 dias será detalhada uma agenda de apoio financeiro a programas de combate ao desmatamento na região. Os investimentos dos “mecenas” europeus na Amazônia fazem parte da contrapartida que esses países precisam oferecer por serem signatários de acordos climáticos como o de Paris.

A ideia é encaminha individualmente, fechar programas com cada Estado ou por meio do Consórcio Amazônia Legal, que reúne os nove Estados da região. A Noruega vai oferecer gratuitamente um sistema de mapas e monitoramento da região. Como você leu mais cedo no BRP, o governo federal não fez parte dos encontros.

“Em 30 dias teremos um encontro, com respostas mais efetivas do que nós apresentamos. Todos querem a preservação do Fundo Amazônia, buscando alternativas que possam ampliar as oportunidades”, disse ao Estadão o governador do Pará, Helder Barbalho.