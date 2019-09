Amazônia na pauta de Doria no Japão

Equipe BR Político

Do outro lado do globo, em missão no Japão para tratar de investimentos no Estado, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tem sido questionado pela imprensa e por autoridades sobre a situação da floresta amazônica.

A Amazônia acabou virando tema de conversa no primeiro dia de Doria em Tóquio. A governadora da capital, Yuriko Koike, demonstrou interesse pelo assunto, segundo o Estadão. A curiosidade dos japoneses pela situação da floresta é um indicativo de como a imagem do País ficou prejudicada pelas queimadas e pelo gerenciamento internacional de crise feito pelo governo.

“Eu tenho defendido que o Brasil está fazendo todo o possível para evitar os incêndios. Mas eu tenho, por obrigação, defender meu Estado. São Paulo não tem desmatamento, queimada, nem invasão em sua área de reserva e nos parques florestais. Aliás, a cobertura vegetal cresceu nesses dois últimos anos”, disse o governador. A agenda de reuniões da comitiva paulista vai até sexta-feira, 20, e visa ampliar os negócios já existentes no Estado de São Paulo.