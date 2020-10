Amazonino Mendes tem 25% e lidera em Manaus, aponta Ibope

O candidato do Podemos, Amazonino Mendes, tem 25% das intenções de voto e lidera a disputa pela prefeitura de Manaus, segundo pesquisa do Ibope divulgada na quarta-feira, 14. Na sequência, empatados tecnicamente, aparecem David Almeida (Avante), com 13%, e Ricardo Nicolau (PSD), com 11%. A margem de erro do levantamento é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos.

Em seguida, em um novo bloco de candidatos embolados no número de intenção de voto estão: Zé Ricardo (PT), com 10%; Capitão Alberto Neto (Republicanos), com 7%; Coronel Menezes (Patriota), com 6%; Alfredo Nascimento (PL), com 3%; Chico Preto (DC), com 3%; Romero Reis (Novo), com 2%; e Marcelo Amil (PCdoB), com 1%. O candidato Gilberto Vasconcelos (PSTU) não foi citado.

Eleitores que disseram que vão votar em branco ou nulos somaram 16%. Aqueles que não souberam ou não responderam somaram 3%.

O Ibope ouviu 504 pessoas em Manaus entre os dias 12 e 14 de outubro de 2020. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação AM-09557/2020.