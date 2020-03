Gustavo Zucchi

A Associação Médica Brasileira (AMB) está pedindo ao governo para fechar a fronteira de Roraima com a Venezuela. Em nota, a entidade avisou que encaminhou para Jair Bolsonaro uma solicitação com a medida. A alegação é que, devido as condições precárias do país vizinho, muitos venezuelanos estariam atravessando a fronteira em busca de cuidados médicos. Isso aumentaria a chance de proliferação do coronavírus e sobrecarregaria o sistema de Saúde do Estado, já bastante precário segundo a AMB.