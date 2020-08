Ambientalistas pedem bloqueio de crédito para quem desmata

Mais de 50 organizações ambientais entregam nesta terça-feira, 4, uma carta aberta à Frente Parlamentar Ambientalista em que cobram do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) medidas concretas para evitar o financiamento de quem desmata florestas irregularmente no Brasil.

O documento também pede ao banco a retomada da aplicação de mais de R$ 2 bilhões parados no Fundo Amazônia, Fundo Clima e Fundo Social.

“Sem prejuízo do reconhecimento (ao trabalho do BNDES), sempre fomos críticos aos financiamentos com baixas salvaguardas socioambientais à insustentável exploração de recursos naturais que não só ampliaram nossa dependência externa, como levaram a sistemáticas violações de direitos e elevados impactos ambientais. Diante da pandemia de Covid-19, da insuficiente ação do governo federal, do aprofundamento das desigualdades brasileiras e do descontrole do desmatamento expressamos publicamente demandas urgentes e revisões em procedimentos na política socioambiental do BNDES”, afirma trecho da carta.

A carta é assinada por entidades como o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Conectas Direitos Humanos e Observatório do Clima. O documento será discutido hoje, às 15h, em live organizada pela Frente Ambientalista.