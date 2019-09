Amin vê ‘destruição criativa’ de Bolsonaro com Aras

Gustavo Zucchi

O senador Esperidião Amin (PP-SC) classificou ao BRP o movimento de Jair Bolsonaro ao nomear o subprocurador Augusto Aras ao cargo de PGR como “destruição criativa”. É um conceito do economista austríaco Joseph Schumpeter que fala da evolução do capitalismo com a destruição de produtos antigos com inovações. Ou seja, Bolsonaro estaria mudando o MPF partindo da destruição da lista tríplice.

Pelos corredores do Senado, entretanto, há uma explicação mais simples: Aras é o “boi de piranha” de Bolsonaro para medir a temperatura na indicação de Eduardo à embaixada do Brasil em Washington.