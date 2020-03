Amoêdo: ‘Bolsonaro não tem capacidade para administrar a crise’

Equipe BR Político

O ex-presidente do Partido Novo, João Amoêdo, criticou nas redes sociais a posição tomada pelo presidente Jair Bolsonaro na entrevista coletiva que deu com ministros do governo nesta quarta-feira, 18. Na coletiva, convocada para que os integrantes do governo anunciassem e explicassem as medidas que estão sendo tomadas pelas Pastas para o combate aos efeitos da pandemia do coronavírus no Brasil, o presidente assumiu posicionamento defensivo e voltou a negar que o seu contato com manifestantes no dia 15, enquanto estava em isolamento, tenha sido inapropriado.

“Ao acompanhar a entrevista agora do presidente fica claro: ele definitivamente não tem capacidade, postura e bom senso para administrar a crise que nos encontramos. Cada um de nós terá que assumir uma responsabilidade ainda maior para a solução do problema”, escreveu Amoêdo.