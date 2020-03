Amoêdo deixa presidência do Novo

Equipe BR Político

O Novo informou nesta quinta-feira, 5, a troca da sua presidência, anteriormente ocupada por João Amoêdo. O partido anunciou a saída do cargo de Amoêdo, um de seus fundadores, por nota e a nomeação, em seu lugar, de Eduardo Ribeiro, que foi presidente do Diretório Estadual do Novo em Santa Catarina.

“Acredito que toda instituição, baseada em valores e ideias, como é o NOVO, precisa de renovação nos seus comandos, para seguir amadurecendo e crescendo”, afirmou Amoêdo em carta sobre sua saída. “Deixo o diretório, mas continuarei atuando ativamente na vida política do País.”

A história que se seguiu vocês já conhecem e fazem parte dela. Gostaria de agradecer por terem assumido esse árduo trabalho, saindo da indignação e partindo para a ação. Sempre acreditei que a frustração de não tentar seria maior do que a de não conseguir. — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) March 5, 2020

O novo presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, é formado em bioquímica e atuou no setor da saúde. De acordo com o informe do partido, foi eleito por unanimidade pelos demais membros do Diretório Nacional. Segundo a nota, Amoêdo permanecerá na Fundação Brasil Novo, como membro do Conselho Curador e como filiado.