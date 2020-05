Amoêdo: ‘Discursos matinais do presidente só pioram os problemas’

O ex-candidato à Presidência pelo Partido Novo, João Amoêdo, usou o Twitter nesta quinta-feira, 14, para criticar as já tradicionais falas que o presidente Jair Bolsonaro faz ao deixar o Palácio da Alvorada. Nesta manhã, Bolsonaro apelou para que os Estados deixem o isolamento social em meio à pandemia. Segundo ele, do contrário, “nós vamos morrer de fome”.

“Os discursos matinais do presidente, inflamados e em busca de inimigos, para um grupo de apoiadores, só pioram os problemas na saúde e na economia, como mostram os fatos”, escreveu Amoêdo. A mensagem foi acompanhada de um vídeo de Bolsonaro falando com apoiadores e jornalistas na manhã de hoje. “A crise deve ser resolvida com planejamento, coordenação, trabalho em equipe, serenidade e liderança”, opinou o ex-candidato.